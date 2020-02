Colpa tua! … si colpa tua!… cittadini incivili che abbandonano i rifiuti per strada… cittadini che lasciano i propri rubinetti aperti per disperdere l’acqua

Cittadini che di notte armati di pale e picconi fanno le buche per strada, mentre altri cambiano la segnaletica stradale per creare il caos del giorno dopo, cittadini che pretendono una semplice e banale strada al posto del “benessere“…

No alla Metro significa esser lontani dalla modernità… lo zampillo di Via Cattaneo non è altro che un’installazione artistica tesa ad attrarre nuovi flussi turistici in città… per essere sempre più “Ginevra”. Basta buttare la croce sui soliti noti… prendiamoci le nostre responsabilità… basta criticare sempre… basta lamentarsi… basta!… colpa tua… si tu che stai leggendo questo articolo… proprio tu… colpa tua…

A te il disco popopooò di oggi… ovviamente eraunabattuta.it!!!!!…