Scompare Ottaviano Del Turco, il sindaco Caruso: “Politico e sindacalista di valore”

COSENZA – “Porgo commosso l’ultimo saluto al compagno Ottaviano Del Turco, politico e sindacalista di valore che ha affermato con la sua azione, in tutte le cariche ricoperte, una ideologia profondamente riformista”. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso appena appreso della scomparsa dell’ex presidente della Regione Abruzzo ed ex ministro della Repubblica, ultimo segretario nazionale del PSI nel 1992 prima che, sconvolto dall’inchiesta di mani pulite, lo stesso si sfaldasse prima in Si e poi SDI.

“Ottaviano Del Turco – prosegue Franz Caruso – ha dedicato gran parte della sua vita, da sindacalista prima e da politico poi, a servire lo Stato ed a tentare di soddisfare i bisogni degli italiani, con particolare predilezione per la comunità abruzzese alla quale è sempre rimasto profondamente e saldamente legato. Uomo e politico d’altri tempi, anche Del Turco ha sofferto una burrascosa vicenda giudiziaria che egli ha sempre considerato ingiusta e per la quale venne, dopo lunghi anni di tormento anche e soprattutto personale, assolto da quasi tutte le accuse. Ciononostante il desiderio di fare politica da riformista, a servizio della gente, non lo ha mai abbandonato e lo ha proseguito dalla sua Collelongo, dove, negli ultimi anni, ha affrontato anche una lunga e drammatica malattia”.

“La sua forza e la sua determinazione nel portare avanti battaglie di democrazia, libertà e giustizia sociale – conclude il sindaco Franz Caruso – rappresentano esempi indimenticabili per tutti noi che portiamo avanti un’azione autenticamente socialista, volta unicamente a soddisfare i bisogni della gente. Esprimo le mie affettuose condoglianze, anche a nome dell’intera amministrazione comunale, al figlio Guido, all’intera famiglia ed a tutti i suoi cari”.