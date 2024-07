Prende il treno e sparisce nel nulla: ore di apprensione per Domenico Solano

VIBO VALENTIA – La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale persone scomparse per un pensionato ottantenne, Domenico Solano, di Mileto. Solani, dipendente in pensione della Provincia di Vibo Valentia, è scomparso da quattro giorni. Sono stati i suoi familiari a dare l’allarme dopo che non è rincasato, allertando le forze dell’ordine. Secondo quanto si è appreso, l‘anziano avrebbe preso un treno per recarsi ad Alessandria, dove risiedono i nipoti, ma non sarebbe mai giunto a destinazione.

