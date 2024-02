Cosenza-Catanzaro, domenica la gara dell’anno. Caserta: «saranno giorni lunghi e un bell’esame»

PARMA – Alla fine di una lunga conferenza stampa, dove il tecnico ha evidenziato la grande prestazione sul terreno della capolista Parma, inevitabile la domanda sulla prossima gara che attenderà i rossoblu. Per tutti i tifosi del Cosenza è la gara dell’anno. C’è da vendicare la sconfitta dell’andata, ma soprattutto spezzare un tabù lungo 39 anni. Tanti ne sono passati dall’ultimo successo in casa contro i “cugini” giallorossi che, a loro volta, stanno disputando un campionato sontuoso.

Cosenza-Catanzaro, sarà anche la sfida degli attaccanti

Ma Cosenza-Catanzaro sarà anche la sfida dei bomber. Da una parte Tutino autore di 12 reti dall’altra Iemmello che con il goal di ieri è salito a quota 10. Il primo napoletano ma cosentino di adozione, il secondo nativo proprio del capoluogo tornato a Catanzaro da protagonista. A spingere i rossoblu uno stadio ricolmo di entusiasmo. In appena 36 ore sono stati venduti tutti i biglietti. Qualche residuo tagliando sarà messo in vendita a partire da venerdì quando sarà scaduta la prelazione degli abbonati. Alla fine saranno poco meno di 20mila i tifosi pronti a spingere i rossoblu al successo.

Caserta “giorni delicati. Da inizio anno che si parla di questa gara”

«So che fino a domenica saranno dei giorni molti delicati – ha detto Caserta in vista del derby. È da inizio anno che si parla solo di questa partita e la dimostrazione è che nel giro di un giorno e mezzo sono stati venduti tutti i biglietti dello stadio. Sappiamo che saranno giorni lunghi e difficili, ma dobbiamo isolarci da tutto perchè. Sarà un bella partita e un bell’esame per il Cosenza».

Un esame di maturità, l’ennesimo, che il Cosenza proverà questa volta a non fallire. Soprattutto se giocherà con l’intensità e il piglio da grande, come ha fatto ieri sul terreno della capolista Parma dove resta un pizzico di rammarico per il risultato finale. «Siamo contenti del risultato e per la grande gara. C’è rammarico per come è stata fatta la gara nell’arco dei 90 minuti e perchè potevamo portare a casa i tre punti. Dall’altra parte c’è comunque soddisfazione. Si è vista una grande prestazione da parte di tutti e un’ottima reazione dopo aver preso goal. Il salto di qualità? Puntualmente quando la squadra è chiamata a fare quello step in più ,vuoi per degli errori nostri vuoi per altro, abbiamo sempre steccato. In questo momento comunque guardare la classifica conta ben poco. Bisogna continuare a lavorare e non pensare a niente. Abbiamo avuto dei momenti difficili e solo con il lavoro ne siamo usciti. Il campionato è ancora lungo e non ci dobbiamo accontentare».