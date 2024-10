Tragico incidente sulla Provinciale 123 a Roggiano Gravina, muore un giovane di 23 anni

ROGGIANO GRAVINA (CS) – Un tragico incidente stradale, che si è verificato nelle prime ore della mattinata (intorno alle 5:00) nel territorio di Roggiano Gravina, lungo la Strada provinciale 123 (km 4), è costato la vita ad un giovane di 23 anni, mentre un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Lo scontro frontale, la cui dinamica è in corso di accertamento, ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Punto ed un Alfa 159. Nello schianto, violentissimo, ha perso la vita un ragazzo di 23 anni, Giovanni Andrea Bartucci originario di Mottafollone che si trovava alla guida della Fiat Punto. Purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del sito e delle vetture. La strada è rimasta chiusa al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente è atteso il magistrato di turno ed il medico legale.