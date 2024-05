Tragedia sfiorata tra Cosenza e San Pietro in Guarano: furgone finisce in un torrente

COSENZA – Violento impatto lungo la strada provinciale che attraversa la contrada Padula, tra San Pietro in Guarano e Cosenza, un’auto Volkswagen e un furgone Iveco si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dello scontro il furgone, sbandando, è finito nella scarpata sottostante, fermandosi sulle rive di un corso d’acqua.

I conducenti e gli occupanti dei due automezzi sono stati trasportati all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, dove i sanitari del Pronto soccorso hanno riscontrato solo lievi contusioni. Il traffico lungo l’arteria è stato temporaneamente interrotto per consentire gli interventi del caso. Sul posto operano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Rende.