Laino Borgo, tragico epilogo per l’89enne scomparso: trovato senza vita in una zona impervia

LAINO BORGO (CS) – Rinvenuto in una zona impervia il corpo esanime G. D. F., 89enne, del quale non si avevano notizie da due giorni. L’uomo da anni viveva a Laino Castello ma era originario di Laino Borgo. Era uscito di casa per una breve passeggiata nel bosco, ma dalla notte del 15 maggio si erano perse le sue tracce.

L’anziano è stato avvistato dal mezzo aereo Drago VF62 del reparto volo di Lamezia Terme, attivo nelle ricerche da ieri. A setacciare la zona anche le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza attivati dalla Prefettura che hanno avviato le ricerche con il supporto del nucleo Cinofili dei vigili del fuoco Calabria e del nucleo SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto).

A coordinare le operazioni di ricerca e soccorso gli operatori T.A.S (topografia applicata al soccorso) con mezzo di Unita Comando Locale del Comando di Cosenza. Le ricerche effettuate insieme al soccorso Alpino della guardia di finanza sono proseguite per tutta la notte fino al rinvenimento del corpo senza vita avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto anche i Carabinieri forestali e i volontari della zona.