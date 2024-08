Torna a Cellara la suggestiva sfilata delle Pulcinelle, con i giganti di legno e bambù

CELLARA (CS) – Torna a Cellara la sfilata delle Pullicinelle. Venerdì 23 agosto, in occasione della festa patronale di San Sebastiano Martire, sfileranno i giganti di legno e bambù. “Vi aspettiamo per scoprire quali fantastici personaggi sono stati realizzati quest’anno e per passare insieme una serata tra danze e divertimento” scrivono in una nota gli organizzatori.

“L’ultimo venerdì del mese di agosto rappresenta il giorno più atteso dell’anno dagli abitanti del piccolo borgo e dei paesi limitrofi, soprattutto dai più giovani, che realizzano le Pullicinelle e le fanno sfilare per le vie del paese. È un momento di festa e di aggregazione, che rappresenta la storia e il folklore di questo piccolo paese calabrese. Il miglior modo per definire una tradizione popolare è viverla, parteciparla”.