Temperature troppo alte, anche Lorica alza bandiera bianca: chiusura temporanea delle piste

LORICA – Dopo Camigliatello Silano, dove si è potuto sciare con estrema difficoltà praticamente solo per due giorni nel fine settimana, anche Lorica alza bandiera bianca. La neve caduta la scorsa settimana aveva consentito, seppur solo in quota, di dare il via alla stagione invernale nella vetta più alta della Sila con l’apertura delle due piste della Valle dell’Inferno 1 e 2. Quella del rientro e il Cavaliere non era mai stata aperta per lo scarso innevamento a valle dopo erano caduti poco più di 20 centimetri. Ma l’innalzamento delle temperature degli ultimi giorni, con un ulteriore aumento previsto per domani, associato ad un alto tasso di umidità, ha reso il mano nevoso instabile e pericoloso.

Lorica: chiuse le due piste della Valle dell’Inferno

Per questo motivo Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti di risalita e delle piste da sci del comprensorio di Lorica, ha comunicato la chiusura temporanea delle piste per la giornata di domani ed aggiornerà costantemente gli utenti e gli appassionati sulla riapertura quando le condizioni lo permetteranno.

Questo quanto scritto nel comunicato: “a causa delle elevate temperature e dell’alto tasso di umidità registrati nelle scorse ore e previsti anche per la giornata di domani, tutte le piste rimarranno chiuse al fine di garantire la massima sicurezza e salvaguardare l’incolumità delle persone. Nei prossimi giorni sarà diffuso un ulteriore comunicato per fornire aggiornamenti sulla prossima riapertura delle piste, in attesa di migliori condizioni metereologiche. Resta ugualmente aperta la cabinovia per raggiungere Monte Botte Donato e il rifugio”.