Sila, la neve arriva a Camigliatello: per la prima domenica si può sciare – FOTO

CAMIGLIATELLO – La neve è arrivata ed a Camigliatello Silano gli appassionati possono così sciare. Il lavoro di Arsac, quindi, ha portato i suoi frutti ed in questa domenica di gennaio le piste del centro silano si sono riempite di turisti e visitatori.

La vocazione turistica della Sila ed in particolar modo di Camigliatello trova il suo pieno compimento in questo week-end di metà gennaio. In realtà gli impianti sono aperti già dal giorno di Natale ed in tanti li hanno potuti utilizzare, ma, finora, senza la possibilità di sciare.

Le condizioni metereologiche, infatti, non hanno portato neve a sufficienza per riempire le piste in maniera adeguata ed anche i cannoni sparaneve non potevano essere utilizzati proprio per le condizioni non idonee. L’abbassamento delle temperature delle ultime ore ha cambiato gli scenari grazie alla neve, caduta naturalmente, e a quella dei cannoni: la perfetta funzionalità degli impianti, garantita da Arsac, guidata dal Commissario Fulvia Caligiuri, garantisce ora la possibilità di sciare.