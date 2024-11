Svaligiata una tabaccheria a Cassano Ionio, rubate stecche di sigarette e gratta e vinci

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – Il furto è avvenuto nella notte tra lunedi e martedì scorsi ai danni di un esercizio di Tabacchi in via monsignor Occhiuto, a Cassano Ionio, in pieno centro e a pochi passi da corso Garibaldi. Secondo quanto emerso i ladri sarebbero riusciti a tagliare la saracinesca, presumibilmente con una cesoia, e una volta dentro, hanno portato via stecche di sigarette, un numero considerevole di gratta e vinci e di biglietti della lotteria.

Secondo quanto emerso avrebbero anche tentato di forzare le macchinette presenti all’interno ma senza riuscirvi. Il bottino, da una prima stima, sarebbe di diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cassano che hanno acquisito le immagini delle telecamere di una serie di esercizi commerciali della zona con l’obiettivo di riuscire ad identificare i responsabili.