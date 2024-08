Spiaggia libera abusivamente occupata nel Cosentino: restituiti 800 mq di suolo

ALBIDONA (CS) – I militari della Guardia costiera di Trebisacce e di Montegiordano, sotto il coordinamento operativo della Capitaneria di porto di Corigliano calabro, all’alba di domenica scorsa, 4 agosto, hanno riscontrato l’attività illecita da parte del titolare di una di una struttura ricettiva sita in località Torre di Albidona del Comune di Albidona (CS), il quale, privo di qualsiasi titolo di concessione, aveva abusivamente occupato con attrezzature balneari un tratto di spiaggia libera asservendolo indebitamente all’utilizzo dei propri clienti.

I militari dell’Ufficio locale marittimo di Trebisacce e della Delegazione di spiaggia di Montegiordano, dopo aver accertato l’illecito e posto sotto sequestro decine di ombrelloni con le relative basi e di lettini, hanno provveduto a far sgomberare il tratto di spiaggia interessato dall’abuso in questione, dell’estensione di circa 800 metri quadrati, deferendo all’Autorità giudiziaria il responsabile della violazione. L’azione dei militari scaturisce da un’attenta attività di controllo sul territorio e da verifiche amministrative, nonché da acquisizione di dati e notizie anche sul web, tramite il monitoraggio delle maggiori piattaforme per la gestione e la prenotazione di servizi turistici, tramite alcune delle quali la citata struttura ricettiva metteva a disposizione dei propri avventori una “spiaggia privata”, che tale in realtà non era, trattandosi di una spiaggia libera illecitamente occupata.