Spezzano Sila, le voci delle “femmine” spezzanesi contro la violenza sulle donne

SPEZZANO DELLA SILA – Anche Spezzano della Sila, comune della Presila cosentina ha voluto far sentire la sua voce in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e lo ha fatto con un incontro promosso dall’Amministrazione comunale, dove alcune donne spezzanesi attraverso la loro testimonianza hanno condiviso le proprie esperienze su come sono riuscite ad affermarsi nelle loro professioni, superando ostacoli legati magari a discriminazioni di genere, stereotipi sociali e difficoltà legate alla conciliazione tra carriera e vita familiare.

Un fenomeno, purtroppo, sempre più crescente, in Italia dal primo gennaio ad oggi sono state 99 le donne uccise, nella maggior parte dei casi dal coniuge o dai figli. Una violenza, quella contro le donne che non è soltanto fisica, ma anche economica o psicologica per esempio. In occasione del convegno, ha fatto tappa il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, “Questo non è Amore”, che ha la finalità attraverso una equipe multidisciplinare a raccogliere le testimonianze di chi, spesso, ha paura di denunciare o di varcare la soglia di un ufficio di Polizia, ma anche a fornire informazioni sui possibili strumenti di tutela contro questi reati.