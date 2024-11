Sisma in una storica zona del Cosentino a ‘pericolosità molto alta’: 17 le scosse nella notte

- Advertisement -

COSENZA – Un terremoto di magnitudo Richter ML 4.2 (Mw 4.2) è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 00:54 italiane del 29-11-2024 in provincia di Cosenza, ad una profondità di 20 km. La zona interessata dal terremoto di questa notta è caratterizzata da pericolosità sismica molto alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato.

L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 2 km a Est del comune di Mangone (CS), circa 13 Km a SE di Cosenza e 26 Km a N di Lamezia Terme. Dopo questo terremoto, fino alle 1:46 sono stati registrati in zona epicentrale ulteriori 17 terremoti di magnitudo inferiore a 2. Nella seguente tabella riportiamo i comuni interessati distano meno di 10 km dall’epicentro (la distanza è calcolata in base alle coordinate del municipio).

Comune Provincia Popolazione (numero di abitanti) Distanza dall’epicentro (km) Mangone CS 1891 2 Cellara CS 504 2 Figline Vegliaturo CS 1137 3 Santo Stefano di Rogliano CS 1725 4 Aprigliano CS 2890 4 Rogliano CS 5637 4 Piane Crati CS 1423 4 Marzi CS 989 6 Pietrafitta CS 1310 6 Parenti CS 2188 7 Belsito CS 923 7 Pedace CS 1907 8 Serra Pedace CS 986 8 Carpanzano CS 255 8 Paterno Calabro CS 1398 8 Casole Bruzio CS 2578 9 Spezzano Piccolo CS 2079 9 Trenta CS 2633 9 Dipignano CS 4376 10 Scigliano CS 1226 10 Spezzano della Sila CS 4541 10

Sisma nella notte: l’area interessata è stata colpita nei secoli da vari terremoti

Secondo il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 v. 4.0, l’area interessata dal terremoto di oggi è stata colpita storicamente da diversi terremoti, molti dei quali di magnitudo pari o superiore a magnitudo 5: tra questi si segnalano quello del 24 maggio 1184 (Mw 6.7) e quello del 27 marzo 1638 (Mw 7.1). Degni di nota sono anche il terremoto del 12 febbraio 1854 di magnitudo Mw 6.3 e quello del 4 ottobre 1870 di magnitudo Mw 6.2. Sono terremoti che hanno avuto quasi tutti epicentro lungo la Valle del Crati e che hanno prodotto danni molto intensi ed estesi.

In particolare, l’epicentro del terremoto odierno è quasi sovrapponibile alla localizzazione del terremoto del 4 ottobre 1870 di magnitudo 6.2, localizzato secondo il Catalogo dei Forti Terremoti in Italia a meno di 1 km da Cellara e circa 2 km da Mangone, provocando un danneggiamento pari al IX-X e X grado della Scala MCS, rispettivamente. Tuttavia la massima intensità di danneggiamento per il comune di Mangone è stata pari al X-XI grado MCS, in seguito al terremoto del 27 marzo 1638 (Mw 7.1).