Scuolabus a Caloveto, dal Comune garantiscono «nessun bambino resterà a piedi»

CALOVETO (CS) – I termini per richiedere di poter usufruire del servizio Scuolabus sono scaduti ma, viste le numerose richieste, l’Amministrazione Comunale, insieme agli uffici comunali competente, si sta adoperando per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie. Per questi motivi dal Comune fanno sapere che il vicesindaco Luigi Nigro si sta occupando personalmente dell’organizzazione del servizio giornaliero: i genitori e tutori dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono fare richiesta direttamente agli uffici comunali preposti. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere soddisfazione per le numerose adesioni che testimoniano la qualità del servizio di scuolabus, che garantisce spostamenti dalle utenze domestiche ai vari plessi scolastici in piena sicurezza.

- Pubblicità sky-