Scempio ambientale tra Rovito e Celico: maxi discarica di pneumatici (e non solo) in via Stazione – FOTO

ROVITO (CS) – È la vecchia strada che passa sotto il ponte Cannavino e collega i comuni di Celico e Rovito. Parliamo di Via Stazione. Per chi non la conoscesse, è è l’arteria utilizzata per chi deve raggiungere la Sila proprio quando il Cannavino di Celico resta chiuso per lavori. Una strada presa di mira dagli incivili più volte. Ma quello che abbiamo scoperto oggi è al limite dello scempio ambientale.

Una montagna di pneumatici abbandonati nel bosco

Non solo lastroni di vetri blindati appartenenti a qualche istituto bancario lasciati ai margini della strada (e non è la prima volta che vengono rinvenuti) ma, in una scarpata a bordo strada, una vera e propria montagna di pneumatici accatastati nella boscaglia. Parliamo di almeno 200-250 copertoni abbandonati in modo indiscriminato nella boscaglia che, invece di essere smaltiti secondo le rigorose norme di riciclo, sono invece finiti in questo deposito illegale con un gravissimo rischio ecologico e un potenziale pericolo di incendi tossici. Già nei mesi scorsi, il sindaco di Rovito Giuseppe De Santis, alla nostra redazione, aveva denunciato la presenza di una serie di discariche abusive su via Stazione e ripulite dall’amministrazione comunale a proprie spese.