“Saperi e Sapori di Castagna: Tra Cucina e Cultura”, la presentazione del libro a Sant’Agata d’Esaro

SANT’AGATA D’ESARO (CS) – La comunità di Sant’Agata di Esaro, in occasione della 50^ Sagra della Castagna, la più antica della Calabria, si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza culturale: la presentazione del libro “Saperi e Sapori di Castagna: Tra Cucina e Cultura”, scritto da Bruno Ranuio e Ciro Rizzaro, che si terrà domani, 8 novembre presso l’Enoteca Comunale.

La castagna: ricette, storia, proverbi e impieghi medici

Un appuntamento segna anche l’inaugurazione del progetto dell’enoteca, pensato per diventare un luogo di valorizzazione delle tradizioni locali e di incontro culturale per tutta la comunità. Il libro esplora la ricchezza del castagno e delle sue castagne, elementi centrali nella cultura di Sant’Agata di Esaro, descrivendo non solo le ricette tipiche ma anche il valore simbolico e storico che questo frutto riveste nel territorio.

Dalle antiche tradizioni popolari, ai proverbi, fino agli impieghi medici del castagno, il volume rappresenta un viaggio nelle radici culturali che legano la comunità locale a questo albero secolare. La scelta dell’Enoteca Comunale come sede dell’evento sottolinea la volontà di rendere questo nuovo spazio un punto di riferimento culturale per tutti, dove le generazioni potranno confrontarsi e riscoprire il patrimonio storico e gastronomico della loro terra. Durante la presentazione, gli autori condivideranno con il pubblico aneddoti e curiosità legati alla castagna, simbolo di resilienza e fonte di sostentamento per molte generazioni di santagatesi. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento che celebra il passato e il presente della nostra cultura locale.