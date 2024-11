- Advertisement -

SANT’AGATA DI ESARO (CS) – Tutto pronto per l’attesissima 50esima edizione della “Sagra della Castagna”, in programma da oggi, mercoledì 6 novembre e fino a domenica 10 novembre, nel centro storico di Sant’Agata di Esaro. Stand enogastronomici, artigianato, spettacoli, musica, tantissime iniziative culturali, la riscoperta del territorio e dei prodotti tipici e artigianali, accompagneranno i tantissimi visitatori nella più antica sagra della castagna in Calabria, ma anche in una festa ricca di sapori, tradizioni, divertimento con al centro la bontà della castagna.

Grazie a un lavoro sinergico tra l’Amministrazione comunale e la Nuova ProLoco Sant’Agata d’Esaro, al via una 5 giorni con programma ricchissimo di eventi, incontri, luoghi, profumi, stand, prodotti tipici e molto altro. Si parte oggi proprio con i festeggiamento dei 20 anni della Nuova Pro Loco in una tavola rotonda. Poi, musica protagonista già in serata con i Magic Band Mr. Balkanic in concerto a Piazza Montalto. A seguire l’esibizione delle Tarantelle 2.0.

Sagra della Castagna: domani taglio del nastro in diretta su RLB

Novità di quest’anno la presenza di RLB , Radio Ufficiale dell’evento, che racconterà, a partire dalle 16:30 di domani, la 50esima edizione della Sagra della Castagna con una diretta radiofonica di circa 3 ore: musica, intrattenimento e interviste anche al pubblico direttamente dal borgo Sant’Agata di Esaro. Sempre in diretta live, alle 18:30, ci sarà il taglio del nastro che darà ufficialmente il via alla sagra con l’apertura degli stand enogastronomici, dei prodotti tipici locali e quelli dedicati all’artigianato.

In serata ancora tanta musica in Piazza Montalto con il concerto di Amakorà. Nel fine settimana in programma tantissimi eventi musicali e di intrattenimento per grandi e piccini. Protagonisti i Giganti di Varapodio, il concerto l’Hosteria di Giò (sempre in piazza Montalto), il gruppo itinerante Suoni Mediterranei, gli artisti di strada (trampolieri, clown e mangiafuoco), il gruppo Folk Le Calabriselle & la Grill Band e Antonio Grosso in Trio che chiuderà gli eventi domenica sera con il concerto in piazza Montalto. Ed ancora, visite guidate nel centro storico, la parata storica con il Gruppo Storico città di Cirò, la prima edizione di Poesia per Mimì Gallo presso la Biblioteca comunale, il concorso letterario “Castagna Fashion Week” con la partecipazione delle scuole.

Sant’Agata di Esaro in mostra: cultura, esposizioni e artigianato

Ma la Sagra della Castagna è anche un’occasione importante per far conoscere non solo la storia, le tradizioni, le bellezze naturalistiche del borgo, ma anche le opere di artisti santagatesi del passato e del presente con la possibilità di partecipare a tantissimi eventi culturali. Tra uno stand e l’altro i visitatori potranno scoprire il Sant’AgataArt con esposizione pittorica di Cocò in collaborazione con Francesco Nocito e il Museo Storico dei Saperi e del Gusto Via Tommaso Campanella – Casa di Zia Rosa, che custodisce al suo interno una parte della storia della comunità del borgo con in esposizione gli attrezzi e gli utensili dei mestieri di un tempo.

Ed ancora, “L’arte del legno di Salvatore Gallo” in Viale San Francesco – Refettorio scolastico, “L’arte della pietra” di Francesco Sirimarco in Via Carmine Pisani – Chiesetta Purgatorio e la ”Via del cinema”, murales di Castellaura in Via Santa Lucia.