San Marco Argentano: momenti di tensione in un istituto superiore, giovane entra e semina il panico

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – E’ entrato nell’istituto scolastico per ‘cercare’ qualcuno con il quale, pare pretendeva di avere un ‘chiarimento’, una sorta di ‘regolamento di conti’, seminando il panico all’interno della scuola.

E’ accaduto questa mattina nell’Istituto d’Istruzione Superiore, in via Dante Alighieri a San Marco Argentano. Secondo quanto emerso, la persona avrebbe fatto irruzione nell’istituto e, con fare minaccioso, ha iniziato a cercare un altro soggetto. Il personale presente e alcuni docenti avrebbero tentato di fermarlo, avvisando al contempo i carabinieri.

Diverse pattuglie si sono recate sul posto e dopo aver bloccato il soggetto, lo hanno portato in caserma. Non è stato chiarito se la persona fosse armata e ancora non sono stati chiariti i motivi della sua irruzione nell’istituto.