San Giovanni in Fiore: Vitetta affronta il tema della violenza nel suo libro “Come Rose nella Roccia”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un importante evento culturale intitolato “Cultura in Fiore – Letture Florensi” si terrà domani, venerdì 29 novembre, alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale “Palazzo De Marco”. L’evento ha una particolare rilevanza sociale, in quanto affronta il tema della violenza contro le donne, evidenziato dalla presenza del logo della Fondazione Roberta Lanzino, che si occupa di contrastare la violenza su donne e minori, e dal contenuto del libro presentato.

Lo scrittore Nicodemo Vitetta presenterà il suo ultimo libro “Come Rose nella Roccia“, il cui sottotitolo, “La forza delle donne contro la violenza, la speranza che rinasce”, ne evidenzia il forte messaggio sociale. La copertina del libro mostra simbolicamente una rosa rossa che emerge da una roccia, metafora della resilienza femminile.

Parteciperanno all’evento: Claudia Loria, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Giovanni in Fiore, per i saluti istituzionali; Rosanna Guarascio, Responsabile della Biblioteca Comunale, moderatrice; Antonio Mancina, direttore de “Il Quindicinale”, dialogherà con l’autore.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione culturale sul tema della violenza di genere, combinando l’aspetto letterario con quello sociale e istituzionale in coincidenza con la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. La scelta della location, la ricca biblioteca comunale, sottolinea l’importanza culturale e comunitaria dell’iniziativa aperta al pubblico.