San Giovanni in fiore: IV edizione del Premio letterario a cura dell’associazione “Donne e Diritti”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il premio è diventato ormai un evento riconosciuto ed apprezzato non solo in Calabria. Fortemente voluto dalla presidente dell’associazione, la dr.ssa Stefania Fratto, anche quest’anno vedrà in concorso dieci libri, di vario genere, di altrettanti prestigiose autrici ed autori pubblicati da autorevoli Case editrici, selezionati accuratamente dalla giuria.

Nel corso della serata verranno consegnati, anche quest’anno, i premi speciali “Amedeo Ricucci“ e “Solidarietà e resistenza” a personalità che si sono particolarmente distinte sul versante dell’informazione e dell’impegno per la difesa dei diritti, dell’inclusione, della libertà, della legalità.

Come già dalla prima edizione, “Donne e Diritti” è consapevole e sempre più convinta che anche attraverso il Premio Letterario è possibile veicolare messaggi di pace, di solidarietà, di conoscenza e memoria. Anche quest’anno i premi assegnati saranno a cura dei Maestri del nostro Paese, custodi e divulgatori dell’antica tradizione artigianale della nostra Comunità. Non mancheranno le sorprese e soprattutto sarà l’occasione per dimostrare quanto il protagonismo delle donne, la loro tenacia e la loro voglia di riscatto può contribuire a rendere tutti più consapevoli della possibilità di invertire la tendenza allo spopolamento, allo sfilacciamento dei legami sociali, alla richiusura individualistica e restituire fiducia in un altro mondo possibile.