San Giovanni in Fiore, giornata di sensibilizzazione contro le truffe

SAN GIOVANNI IN FIORE – Una iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini contro le truffe, promossa dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore in collaborazione con il comando dei carabinieri della provincia di Cosenza, si è svolta stamane, nel salone di rappresentanza del Comune silano. Davanti a un numeroso pubblico, sono intervenuti il sindaco della cittadina silana, Rosaria Succurro, l’assessore comunale alle Politiche sociali, Claudia Loria, il tenente Luigi Bazzurri, del comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, e il luogotenente Francesco Tamburello, comandante della locale caserma dell’Arma. L’iniziativa, ha precisato il sindaco di San Giovanni in Fiore, ha avuto l’obiettivo concreto di abituare i cittadini a difendersi dalle truffe, “specialmente da quelle nei confronti degli anziani, dei nostri nonni, che sono persone fragili e come tali vanno tutelate con tanta attenzione”.

Nel corso dell’incontro, dai militari sono stati forniti tra gli altri importanti consigli per consentire la prevenzione del fenomeno, come quello di non aprire la porta in nessun caso a soggetti sconosciuti allertando il 112 quando qualsiasi persona sospetta si presenti alla porta. I Carabinieri hanno inoltre spiegato come le numerosissime tecniche messe in atto dai malfattori abbiano sempre un unico comune denominatore: ingenerare nella vittima un forte stato di preoccupazione o paura per convincere senza troppi problemi le ignare vittime a consegnare denaro o oggetti preziosi.