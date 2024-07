Tutti pazzi per la vespa, a Cosenza la VI tappa del Campionato Italiano Rievocazioni storiche

COSENZA – Nello scorso weekend la città di Cosenza, ha accolto i 116 iscritti in rappresentanza dei 18 Vespa club provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato alla VI tappa del Campionato Italiano Rievocazioni storiche, patrocinata dal Comune bruzio, promossa e organizzata dal Vespa Club Cosenza, nei confronti della quale è stata abbinata anche la prima edizione del Memorial dedicato a Bruno Principato figura storica del vespismo cosentino e primo presidente del Vespa club di Cosenza. Come ha spiegato il presidente del Vespa Club Cosenza, Nicolò Sorrentino, “questo evento è stato soprattutto un’occasione per dare lustro e far rivivere il mito della vespa, simbolo ancora oggi del Made in Italy, in tutto il mondo. Una manifestazione riuscitissima, con un’accoglienza calorosissima che la città di Cosenza ha riservato ai 116 partecipanti – ha commentato sempre Sorrentino – ed oltretutto come Vespa Club a livello nazionale, abbiamo fatto registrare il maggior numero di iscrizioni”.

Nella giornata di sabato, in Piazza dei Bruzi, il Vespa Club Cosenza ha organizzato una mostra d’epoca a tema, dando la possibilità ai tanti curiosi di potere ammirare e apprezzare le numerose vespe che il giorno dopo sempre da Piazza dei Bruzi dopo avere svolto una prova di abilità a cronometro, hanno percorso il suggestivo circuito che ha toccato il centro storico della città, la Villa vecchia, i borghi della Presila, Fago del Soldato, Camigliatello per poi ritornare nuovamente a Cosenza.