San Benedetto Ullano come una tela, la 5^ edizione del Festival “Le Porte Narranti”

SAN BENEDETTO ULLANO (CS) – Torna il Festival “Le Porte Narranti”, un’estemporanea di pittura che dal 9 all’11 agosto animerà il centro storico. Gli artisti, attraverso le loro opere, racconteranno la storia, la cultura e la spiritualità di questa affascinante comunità calabrese di minoranza arbëreshe. San Benedetto Ullano è un Comune delle Radici e questa edizione de “Le Porte Narranti” sarà dedicata al tema dell’emigrazione, alla conoscenza della storia delle comunità italiane all’estero e l’importanza del loro legame con la terra d’origine.

Quest’anno, l’evento vedrà la partecipazione del gruppo “Gulìa Urbana“, il cui nome, tratto dal dialetto calabrese, significa “voglia matta, desiderio”: il collettivo è noto per il suo approccio partecipativo alla rigenerazione urbana, coinvolgendo attivamente le comunità locali in ogni progetto. Gli artisti Claudio Morne, Punch 31 e Valerio Costanzo daranno vita a questo affascinante progetto.

“Le Porte Narranti” è un’iniziativa nata nel 2019, fortemente voluta dalla sindaca Rosalia Amalia Capparelli, con l’obiettivo di riqualificare il centro storico e promuovere il turismo attraverso un’operazione di marketing territoriale che mira a rafforzare l’identità del borgo italo-albanese. “Questo festival è diventato un punto di riferimento per la nostra comunità e per i visitatori, un’occasione per riscoprire e valorizzare le nostre radici culturali”, afferma la sindaca Capparelli. Il programma del festival prevede tre giorni ricchi di eventi: arte, storia, cultura, enogastronomia, musica e tradizioni si intrecceranno per offrire un’esperienza unica ai visitatori. La direzione artistica è affidata a Graziella Di Ciancio, che è stata l’ideatrice dell’evento.

Il calendario

Venerdì 9 agosto alle 18:00, la presentazione del volume di Antonello Savaglio su Aristide Manes, presso Palazzo Bisciglia. Domenica 11 agosto alle 17:30, incontro culturale sul progetto “Le Porte Narranti” a Palazzo Bisciglia; alle 21.00, l’esibizione del gruppo arbëreshë “Ullania” con canti e danze tradizionali. Sempre domenica dalle 21:30, concerto di Sol Pereyra, rinomata artista argentina la cui musica spazia dall’elettronica al pop fino alle tradizioni folkloriche dell’America latina e del mondo. Un altro momento importante da dedicare al tema delle radici e dello scambio culturale fra il nostro paese e l’America latina. Sarà allestito anche uno spazio dedicato allo Street Food, dove i visitatori potranno degustare i sapori autentici della tradizione arbëreshe di San Benedetto Ullano.