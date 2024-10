Ritrovato il signor Dante De Rose. Soccorso dopo essere caduto in un fossato

COSENZA – È stato ritrovato questa sera il signor Dante De Rose. L’anziano si era allontanato da Carpanzano facendo perdere le proprie tracce. I familiari, preoccupati, avevano lanciato l’allarme chiedendo a chiunque un aiuto per ritrovare l’uomo. E sono state proprio alcune segnalazioni ad indirizzare le ricerche e a far ritrovare il signor Dante. L’uomo, forse a causa di una caduta accidentale, era finito in un fossato e per questo non riusciva ad avvertire i familiari. L’uomo è stato ritrovato vivo, anche se al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

