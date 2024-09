Quattro cercatori di funghi in difficoltà sul Pollino e due a Fago del Soldato. Intervento del Soccorso Alpino

CIVITA (CS) – Ancora cercatori di funghi in difficoltà e soccorsi sulle montagne calabresi. È di questo pomeriggio l’operazione di recupero effettuata dal soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS, intervenuto per per quattro cercatori di funghi, tra i 60 e 70 anni, che si trovavano in difficoltà tra Piano Ratto e Colle Marcione all’interno nel Parco Nazionale del Pollino nel territorio di Civita. Sono stati i quattro a contattare direttamente il Soccorso Alpino e chiedere aiuto. Una squadra di Tecnici della Stazione Alpina Pollino, in contatto telefonico con i fungaioli, li ha prontamente raggiunti e riportati, in sicurezza, nelle vicinanze del loro automezzo.

Due cosentini in difficoltà a Fago del Soldato in Sila

Attivati con una chiamata diretta, tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello, stanno invece intervenendo per due fungaioli, P. L. e M. L. rispettivamente di 53 e 47 anni – di Cosenza – dispersi nel pressi di Fago del Soldato, all’interno del Parco Nazionale della Sila. I tecnici sono già in avvicinamento verso il punto comunicato dai due malcapitati per effettuare il loro recupero.