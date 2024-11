Primo weekend di novembre con il sole: spiagge ancora affollate e tanti eventi in Sila

COSENZA – In Calabria anche questo fine settimana si può approfittare delle temperature miti e delle giornate soleggiate. In tanti infatti, hanno scelto le spiagge per godere del mare, splendido e pulito, e del sole. Le località del Tirreno Cosentino, decisamente poco affollate rispetto all’estate, sono ancora molto frequentate per trascorrere una giornata in spiaggia. Queste le immagini che arrivano da San Lucido e si riferiscono alla giornata di ieri, 1 novembre, ma lungo tutto il tratto costiero, sono state tante le persone che hanno deciso di scendere in spiaggia.

Dall’altra parte c’è chi sceglie la Sila, meravigliosa soprattutto in autunno per il suo foliage ma anche per le tante iniziative all’insegna della gastronomia e dell’intrattenimento. Il ponte di Ognissanti infatti prevede due appuntamenti imperdibili da vivere in Sila. A Lorica infatti, sono previsti tre giorni con i “Sapori D’Autunno” fino a domani, domenica 3 novembre. Grazie alla locale Pro Loco, la perla della Sila sulle sponde del lago Arvo ospita mostre, concerti e spettacoli itineranti in una cornice naturalistica incontaminata e tinte autunnali.