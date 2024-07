Paura a Dipignano, va a fuoco un casolare: salvi dalle fiamme due fratelli

DIPIGNANO (CS) – Ore di paura per l’incendio divampato ieri mattina, intorno a mezzogiorno, in un casolare di campagna abitato da due fratelli ultraottantenni, un uomo e una donna, entrambi coltivatori diretti in pensione con qualche disabilità. I due anziani hanno tentato invano di spegnere le fiamme, ma sono stati trovati esausti dai vigili del fuoco intervenuti sul posto da Cosenza.

I pompieri hanno trasportato i fratelli all’esterno dell’abitazione, dove all’aria aperta hanno iniziato a dare segni di ripresa. Successivamente, un’ambulanza del 118 è intervenuta per prestare loro le prime cure e, in seguito, i due anziani sono stati affidati ai Servizi sociali del Comune. Sembra che l’incendio sia stato causato dal tentativo dei due di disfarsi di un materasso dandogli fuoco. Tuttavia, sono in corso accertamenti per stabilire le cause effettive dell’incendio, poiché i due non sono riusciti a fornire spiegazioni plausibili a causa del loro stato confusionale.