Ospedale di Castrovillari: l’Asp bandisce due concorsi per i primari di Medicina e Ortopedia

CASTROVILLARI (CS) – L’Asp di Cosenza ha bandito per l’ospedale spoke di Castrovillari, dopo anni di attesa, i concorsi a primario per i reparti di Medicina e Ortopedia. È un dato sicuramente importante questo che, secondo il consigliere regionale Ferdinando Laghi, arriva anche a seguito delle insistenti battaglie condotte assieme al Comitato delle Associazioni per la tutela dell’ospedale di Castrovillari, che di recente aveva portato oltre 200 persone a manifestare sotto la sede di via degli Alimena, a Cosenza, per un confronto con il direttore generale Graziano.

“Un risultato apprezzabile ma soprattutto dovuto, dopo anni e anni di attesa – commenta Laghi – su cui, tuttavia, bisogna vigilare fino all’effettivo espletamento. Un conto è bandire i concorsi, un altro è portare davvero i primari nei reparti. Castrovillari non ha felici esperienze al riguardo, come dimostrano i concorsi durati anni e altri che non sono mai stati conclusi e che, sempre dopo anni, è stato necessario ribandire”. È per questo che, secondo il capogruppo di De Magistris Presidente in Consiglio Regionale, bisogna non abbassare il livello di attenzione. I tempi di realizzazione delle iniziative – a cominciare dai concorsi – devono essere compatibili con le necessità delle popolazioni e quindi brevissimi“.