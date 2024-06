Mottafollone: cadavere trovato in campagna, si cercano i parenti

MOTTAFOLLONE (CS) – I figli sarebbero residenti all’estero e l’uomo abitava da solo a San Marco Argentano. Ancora pochi gli elementi relativi al ritrovamento del cadavere di un uomo, avvenuto in campagna a Mottafollone, nel cosentino, in una zona rurale.

A trovare il corpo in stato di decomposizione domenica, in contrada Caccia, un contadino che si era recato in campagna per arare il proprio terreno e, secondo quanto emerso, il decesso, sarebbe avvenuto due settimane addietro per cause naturali. Non ci sarebbero inoltre denunce di persone scomparse. I carabinieri si sono recati sul posto e dai primi accertamenti l’uomo rinvenuto cadavere aveva circa 70 anni. La salma è stata portata all’obitorio comunale in attesa che vengano rintracciati i parenti.