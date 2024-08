Mormanno: inaugurato nuovo parcheggio nel rione Costa con vista mozzafiato sulla Valle del Mercure

MORMANNO (CS) – L’amministrazione comunale di Mormanno, guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, ha inaugurato il parcheggio nel rione Costa, nel cuore del centro storico, in località Castello. «Qui fino a poco tempo fa esisteva un’area abbandonata, oggi abbiamo ripristinato lo spazio in località Castello donandogli una doppia valenza. Innanzitutto – ha dichiarato il primo cittadino – lo abbiamo reso un’area parcheggio, che migliora la viabilità e l’accessibilità nel centro storico, e poi abbiamo realizzato una splendida terrazza con una vista mozzafiato sulla Valle del Mercure».

«Ecco la sintesi di ciò che pensiamo e vogliamo continuare a fare per Mormanno: spenderci in interventi e progettualità che migliorano la vivibilità del borgo e li rendono funzionali alle esigenze dei cittadini e dei turisti che in numero sempre maggiore ci scelgono per ammirare le bellezze del Pollino e immergersi nel ritmo di una comunità accogliente».

Alla inaugurazione dell’opera oltre ai rappresentanti istituzionali dell’amministrazione e del consiglio comunale erano presenti l’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, e il presidente del Gal Pollino Sviluppo, Domenico Pappaterra, che hanno sottolineato l’importanza di tali interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.