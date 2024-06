Maysoon Majidi detenuta a Castrovillari, presto l’udienza. Laghi «da medico sono preoccupato»

CASTROVILLARI (CS) – E’ sempre più provata Maysoon Majidi, l’attivista curdo iraniana detenuta nel carcere di Castrovillari con l’accusa di essere una scafista. E’ per questo che il consigliere regionale Ferdinando Laghi, è tornato a farle visita, sia per valutare le condizioni di salute, dopo averla trovata assai provata la scorsa volta, in occasione dello sciopero della fame – nonostante l’ottimo trattamento riservatole in carcere – che in qualità di rappresentante delle istituzioni, alla luce della prossima udienza con giudizio immediato che si terrà il 24 luglio prossimo e sancirà per la Majidi l’inizio del processo vero e proprio.

“Maysoon ha difficoltà ad alimentarsi, basti pensare che ora pesa solo 39 chili – ha detto Laghi al termine della visita – ma ciò che maggiormente mi preoccupa è lo stato di ansia e depressione in cui si trova. La giovane, in effetti, non si rende conto del perché sia sottoposta al regime carcerario, considerato che era in fuga da un regime repressivo che minacciava proprio la sua libertà e la sua stessa vita”.