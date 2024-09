Marzi: ritrovata l’86enne scomparsa, era andata alla ricerca di funghi

MARZI (CS) – Disavventura a lieto fine per un’anziana di 86 anni, T. F., scomparsa ieri in una zona impervia in località Pallone nel comune di Marzi (Cs). La donna era uscita nel pomeriggio a cercare funghi in compagnia del figlio, ma non aveva fatto ritorno nei pressi del punto di incontro. Ed era stato proprio il figlio a dare l’allarme. Attivati i soccorsi e le ricerche, nella serata l’86enne è stata ritrovata, in buone condizioni, da una pattuglia di Carabinieri ed un gruppo di parenti dell’anziana, dopo essere uscita su una strada.

