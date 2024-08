Lorica Libro Amica: parlare di libri, per poi leggerli, magari sotto l’ombra di un pino

CASALI DEL MANCO (CS) – Un nobile intento quello di “Lorica libro amica”, in programma dal 9 all’11 agosto presso la sede del Parco Nazionale della Sila. La manifestazione culturale registra il patrocinio del Parco Nazionale della Sila e del Consorzio della Patata della Sila IGP. Il programma, per la prima volta, prevede per venerdì 9 agosto la presentazione di due libri: “Racconti del Savuto” di Massimo Veltri (Il Filorosso editore); “Passato e presente”, quante storie… di Michele Belcastro (Pubblisfera Edizioni). Insieme ai rispettivi autori interverranno lo storico del Savuto, Ubaldo Lupia, e l’editore Francesco Oliverio.

Sabato 10 agosto verrà presentato “Lontano da me” di Andrea Marotta (Ultra edizioni) con gli interventi dei giornalisti Paride Leporace e Giuseppe Milicchio. La tre giorni termina domenica, con la presentazione del libro “Lettere minuscole” di Claudio Dionesalvi. Insieme all’autore sarà presente la docente Maria Pina Iannuzzi, responsabile di Le Pecore Nere Editore. Le presentazioni saranno tutte moderate dall’ideatore e organizzatore della manifestazione, Andrea Vulpitta, presidente dell’associazione “Libro amico”. Come ogni anno, tutti gli appuntamenti si terranno a partire dalle ore 18.00.