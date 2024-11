Longobucco: sindaco «non c’è alcuna emergenza Radon, basta terrorismo psicologico»

- Advertisement -

LONGOBUCCO (CS) – A Longobucco non esiste alcuna emergenza ambientale legata al Radon. La situazione è perfettamente sotto controllo. L’Amministrazione Comunale ha messo in atto tutte le misure preventive da adottare per evitare ogni possibile rischio. Quello che dispiace è che si sta mettendo in atto una vera e propria campagna di terrorismo psicologico che non ha ragione di essere. A ribadirlo è il sindaco Giovanni Pirillo informando che gli studi effettuati dall’Arpacal confermano che l’entità del problema è stata sovrastimata e che i quantitativi di gas rilevati rientrano nella norma, soprattutto se si considera la conformazione del territorio, ricco di minerali ed elementi chimici.

“L’Amministrazione Comunale – prosegue – ha da subito preso seriamente il problema, mettendo in campo tutte le azioni necessarie per tutelare la salute pubblica: dalla sanificazione dei locali comunali, alla collaborazione con l’Arpacal, tenendo sempre informata la cittadinanza sull’evolversi della questione”.

Invito alla Comunità alla collaborazione

“Per tutelare la salute dei cittadini – prosegue il Primo Cittadino – la popolazione e le attività commerciali sono state invitate a dotarsi di segnalatori di radon, in modo da poter intervenire adeguatamente e limitare ogni possibile contatto o esposizione. Se ci sarà collaborazione da parte dei cittadini, il problema potrà rientrare in poco tempo”.