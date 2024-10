‘Le piccole Dolomiti di Frascineto’, arriva il contributo per renderle accessibili e in sicurezza

FRASCINETO (CS) – Per la loro bellezza e conformazione, vengono chiamate “Le Piccole Dolomiti” di Frascineto. Uno straordinario complesso roccioso che dominano gli abitati del centro arberesh e Eianina. Generatosi da antiche frane avvenute nella notte dei tempi e dall’erosione carsica rapisce subito il visitatore. Per la messa in sicurezza del sito, l’Amministrazione Comunale di Frascineto, rappresentata dal Sindaco Angelo Catapano, ha sottoscritto una convenzione con il GAL Pollino, presieduto da Mimmo Pappaterra, per un finanziamento di 59.000,00 euro. Un contributo – spiega il primo cittadino -, destinato alla messa in sicurezza delle pareti di arrampicata che rappresentano un prezioso attrattore turistico per il territorio. “Oggi abbiamo mantenuto fede, un’altra promessa fatta in campagna elettorale. Un ulteriore finanziamento – evidenzia Catapano -, per rendere accessibile e in sicurezza, un luogo che certamente richiamerà tanti turisti e gli appassionati di questi suggestivi posti unici nel loro genere in Calabria”.

