Lattarico, terzo mandato per la sindaca Blandi «asili nido e interventi in tutte le contrade»

LATTARICO (CS) – Antonella Blandi indossa per la terza volta la fascia tricolore ed il suo risultato, è certamente una conferma di quello che è stato fatto nel corso degli anni. Un territorio che lei stessa, spiega, registra ancora diverse criticità, verso le quali però assicura impegno e maggiore determinazione. Tra gli ultimi interventi dell’amministrazione guidata da Antonella Blandi, oltre alla messa in sicurezza di numerose strade dissestate come via Barrosa a Palazzello, Casalicchio – Via Forge, e l’inaugurazione della palestra comunale e dell’area esterna, che ha consentito di restituire ai ragazzi ed alla Comunità, una struttura sportiva all’avanguardia dotata di attrezzi nuovi e moderni.

In cantiere ci sono tanti altri progetti ma partiamo dalle criticità da lei stessa rilevate: “sono ancora tante, così come quelle di altri piccoli comuni come il nostro“, afferma la sindaca. “Certamente i cittadini avvertono maggiormente le problematiche che vivono quotidianamente come le buche sulle strade o la mancata pulizia di terreni, anche da parte dei privati”.

“Noi facciamo quello che possiamo essendo il nostro, un territorio molto vasto, con 5 frazioni, alcune di queste montane”. Il riferimento è soprattutto legato al fatto, spiega la sindaca, che Lattarico è un centro a vocazione agricola e soprattutto in estate il rischio incendi è molto alto. Nei giorni scorsi ad esempio, un rogo ha interessato località Castelluccio generando apprensione e paura.

La presenza dei cinghiali

“Così come è veramente diventato grave per l’agricoltura, il problema legato alla presenza dei cinghiali. “Ho partecipato personalmente alle manifestazioni degli agricoltori, che fanno davvero sacrifici enormi, e questo territorio è ad altissimo rischio, anche per la peste suina. Purtroppo le produzioni tipiche di questi periodi, sono devastate dalla presenza dei cinghiali e noi siamo impotenti in quanto questo problema è di competenza regionale. Questa presenza mette a rischio anche l’incolumità pubblica e degli automobilisti in quanto si rischiano incidenti anche gravi”.

L’abbandono rifiuti

“Viviamo anche un altro problema che è quello dell’abbandono dei rifiuti sulle strade provinciali di cui ci dobbiamo ogni volta fare carico. Se un tratto di strada che gli incivili usano come discarica ricade nel territorio comunale, ci dobbiamo sobbarcare le spese per la bonifica e di conseguenza diminuire la percentuale di raccolta differenziata anche se la strada non è di pertinenza nostra”.

Infrastrutture e scuole

“Abbiamo praticamente ristrutturato tutte le scuole del territorio, e ora stiamo per completare la scuola dell’infanzia. Abbiamo ottenuto un finanziamento per fare un asilo nido nuovo, con 28 posti, in località Contessa, nella zona valliva. Ne abbiamo già due che funzionano con trenta bambini, uno a Lattarico e l’altro in località Regina“.

“E’ una cosa bellissima perché stiamo veramente innalzando il trend di questo servizio e incrementando gli asili nido per dare la possibilità a tutti di poter accedere a tale servizio, che offre lavoro e anche un trattamento di parità. Una opportunità, anche a titolo gratuito ai genitori, di poter affidare i propri figli a personale competente e strutture idonee. Asili che funzionano dalle 8 alle 16 e mamme e papà possono stare tranquilli”.

“La promessa che voglio fare ai miei concittadini è che il mio impegno sarà, se possibile, ancora maggiore visto il consenso ricevuto, ampio, e soprattutto per quelle aree che sembravano lontane dalla nostra amministrazione, sento il dovere di impegnarmi ancora di più. E’ stato un voto plebiscitario che vogliamo restituire con servizi. Un esempio è la zona di Regina, che ha un centro storico bellissimo e dove stiamo realizzando un progetto di social housing. In canciere un campetto di calcio attrezzato con illuminazione a led ed uno spazio verde sociale all’avanguardia grazie anche al Pnrr che sarà completato a breve. Abbiamo ristrutturato anche un palazzo antico, una ex Chiesa… a tutti i cittadini e in particolare a quelli che ci hanno votato per la prima volta, vorrei dare un segnale importante di attenzione”.