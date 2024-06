Lago: dolore e commozione per la tragica morte di un centauro in un incidente a Potame

LAGO (CS) – Numerosi i messaggi di dolore e cordoglio su Facebook a seguito della tragica scomparsa di Dario Scanga, 43 anni, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente frontale, mentre era in sella alla sua moto che ha impattato contro un’auto, nei pressi di Potame, frazione del Comune di Domanico.

La terribile notizia ha lasciato la comunità di Lago sgomenta. Dario era molto conosciuto nel piccolo centro del Cosentino soprattutto per il suo grande amore per le moto. L’impatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì scorso e nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, per il 43enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

Sui social, numerosi i post di ricordo e cordoglio: “In ogni ombra c’è la luce, in ogni lacrima c’è un sorriso. Spero soltanto che nella morte ci sia ancora vita. Voglio credere che dopo la morte l’anima si diriga verso il cielo e che sia accolta dagli angeli. La tua assenza mi fa star male, ma so che adesso sei in un posto migliore. Ciao Dario”; e ancora “Ho sperato con tutto il cuore che qualcuno smentisse questa notizia e invece è tragicamente vera. che la terra ti sia lieve bell’anima veglia sui tuoi cari e soprattutto sulla tua principessa”. “Mancheranno le nostre chiacchiere, i nostri discorsi. ti porterò sempre nel mio cuore”.