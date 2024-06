La strage al cimitero di San Lorenzo del Vallo, catturato l’ergastolano Luigi Galizia

COSENZA – E’ stato catturato nella notte appena trascorsa, dai carabinieri di Cosenza e di Salerno, Luigi Galizia, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro il 28 dicembre 2023. Galizia è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per il duplice omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio occorso il 30 ottobre 2016.

Da dicembre 2023 si era reso irreperibile prima che i Giudici di ultima istanza rendessero irrevocabile la sentenza di condanna all’ergastolo per il delitto noto proprio come la “strage di San Lorenzo del Vallo”; un duplice omicidio commesso nel cimitero del piccolo Comune cosentino, dove Galizia aveva freddato con numerosi colpi di pistola la madre e la sorella di Attanasio Francesco, per vendicare l’uccisione (da parte di questi) del fratello Damiano Galizia.

Dopo oltre sei mesi di latitanza, all’esito di complesse investigazioni, svolte con competenza e riserbo dai militari della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano, coordinati dalla Procura Generale di Catanzaro, l’ergastolano in fuga è stato rintracciato e catturato all’interno di un’abitazione di Sala Consilina. La pericolosità del soggetto ha richiesto un’attenta pianificazione dell’intervento e la predisposizione di non poche misure di sicurezza. Dopo la cattura Galizia è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno per l’espiazione della condanna definitiva all’ergastolo.