Istituzione della ‘Provincia della Sibaritide’, Graziano «passare ai fatti»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Aprire una discussione proficua e finalizzata all’istituzione della nuova Provincia della Sibaritide credo sia il naturale approdo delle aspirazioni di questo territorio”. È quanto dichiara il consigliere regionale e presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, intervenendo nel dibattito e rilanciando quelli che sono stati i principi di un progetto che fu uno dei cardini della campagna elettorale per le prime elezioni comunali di Corigliano-Rossano nel 2019.

“La nascita di un nuovo ente sovraordinato era nella pancia del progetto di Legge della Fusione quale step successivo alla nascita della nuova terza città della Calabria. Ora però serve meno populismo e più concretezza per mettere a terra un’altra grande ambizione di questo territorio. È importante evitare inutili controversie politiche e di concentrarsi sull’implementazione di un piano che riaccenda l’interesse su vecchie battaglie per la creazione di questa Provincia. La nascita della nuova città di Corigliano Rossano – sottolinea – ha modificato profondamente le dinamiche territoriali, offrendo un contesto favorevole per rivisitare e concretizzare la proposta di istituzione della provincia”.

Il presidente di Azione Calabria invita, dunque “ad una linea di concretezza per raggiungere questo importante obiettivo che se ben canalizzato mira a rilanciare ancora di più le aspettative della Calabria nord orientale. Credo fermamente – aggiunge – che se esiste una volontà sincera e unanime, non c’è bisogno di ulteriori discussioni politiche per evidenziarla. È necessario, invece, sedersi attorno a un tavolo e avanzare una richiesta formale per l’istituzione del nuovo ente sovraordinato, coinvolgendo tutti i parlamentari calabresi e meridionali che dovranno sostenere questa iniziativa nei due rami del Parlamento, soprattutto in vista della discussione e approvazione del nuovo testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUOEL) che andrà e re-introdurre l’elezione diretta degli organi istituzionali e politici. Se dovessimo arrivare in ritardo rispetto a questo appuntamento è ovvio che sarà molto difficile rimettere in discussione l’istituzione di una nuova Provincia. Pertanto – conclude Giuseppe Graziano – bisogna essere concreti, determinati, risoluti e veloci”.