Incidente sulla Statale 283 tra San Marco Argentano e Fagnano Castello, coinvolti tre mezzi

FAGNANO CASTELLO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 283 in direzione San Marco Argentano e Fagnano Castello nei pressi della galleria San Lauro. Forse a causa dell’asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge delle ultime ore, tre mezzi si sono scontrati per cause in corso d’accertamento.

Due le ambulanze che si sono recate sul posto insieme ai carabinieri ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Le persone coinvolte sono state comunque trasportate in ospedale per accertamenti. Il traffico veicolare è rimasto bloccato fino alla conclusione delle operazioni di rimozione dei veicoli.