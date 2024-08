Incendi devastano la provincia di Cosenza, fronti di fuovo dalla Sila alla Valle dell’Esaro

COSENZA – Fiamme e devastazione. Vigili del fuoco, Calabria Verde e Protezione civile impegnati da una parte all’altra del territorio cosentino per far fronte ai numerosi incendi delle ultime ore. Ieri a San Giovanni in Fiore, tre mezzi, un elicottero, un’autobotte e una ventina di uomini sono stati impegnati per spegnere un incendio che per ore ha interessato la montagna nei pressi dell’Abbazia florense. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma la minaccia delle fiamme interessa anche un’altra parte del territorio silano. Un incendio infatti, ha interessato il territorio di Longobucco, nel Parco della Sila, e dallo scorso 14 agosto, l’incendio si ripresenta durante la notte quando i mezzi aerei non possono volare.



La morsa degli incendi nelle ultime ore ha riguardato anche il territorio della Valle dell’Esaro, da San Marco Argentano a Mongrassano ma anche Malvito.

Qui sono state lambite anche alcune abitazioni. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta in particolare a San Marco Argentano dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni e la provinciale 94 è stata chiusa al traffico. Abitazioni in parte danneggiate invece a Mongrassano dove a causa di un incendio è stata interdetta ieri la Provinciale 109 e le zone interne e quelle nei pressi del campo sportivo.