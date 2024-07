Il Treno della Sila torna a sbuffare: un viaggio nel tempo tra i monti dell’altopiano cosentino

COSENZA – Il treno della Sila torna a sbuffare tra i monti dell’altopiano cosentino. Le corse della storica locomotiva saranno attive a partire 21 luglio e andranno avanti per tutta l’estate. Ferrovie della Calabria ha comunicato la notizia relativa al termine dei lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria sulla tratta Moccone – Camigliatello – San Nicola Silvana Mansio, ed il conseguente ripristino dei viaggi in treno storico, programmati tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto, più una data aggiuntiva a Ferragosto, su una delle ferrovie turistiche più belle d’Italia.

1 di 3

Si tratta di una delle pochissime tratte ferroviarie esistenti, esercitate con regolarità quasi interamente a vapore, con la storica locomotiva FCL 353. Questo storico convoglio a vapore realizzato nel 1926 è composto dalle caratteristiche vetture d’epoca a terrazzini, realizzate tra gli anni ’10 e gli anni ’30 del secolo scorso dalla Carminati & Toselli.

Il viaggio, con partenza da Camigliatello silano e arrivo a Silvana Mansio, si snoda attraverso la magnifica Sila, con i suoi boschi fitti, i laghi incantati e i panorami mozzafiato. Durante il tragitto è possibile fare un tuffo nel passato con l’ormai suggestivo Assalto dei Briganti al Treno, la rappresentazione storica messa in scena dalla compagnia teatrale del Treno della Sila. Un’esperienza immersiva con l’opportunità di degustazioni di prodotti tipici locali e ospiti d’eccezione per ogni corsa. Per info e prenotazioni biglietti è possibile visitare il seguente link.