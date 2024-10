FRASCINETO (CS) – Il Comune di Frascineto, ha ottenuto un importante finanziamento di 364.500 euro, per la riqualificazione della mensa scolastica, messa in sicurezza, adeguamento impiantistico dell’edificio di Via F.lli Cervi, aderendo ad un bando emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito, dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Frascineto è al centro di una pioggia di finanziamenti destinati a cambiare il volto della comunità ai piedi del pollino, frutto di una intensa attività di progettazione sotto gli atti d’indirizzo dell’Amministrazione Comunale. Dalla rigenerazione urbana, al rifacimento delle opere primarie. Non per ultimo, il settore cultura e la particolare attenzione all’istituzione scolastica. S

oddisfazione è stata espressa, dal sindaco Angelo Catapano: “come amministrazione, incassiamo questo ulteriore finanziamento, destinato a migliorare la nostra mensa scolastica. Renderla, più efficiente e sempre più rispondente alle esigenze degli alunni. La scuola – rimarca il primo cittadino -, è al centro della nostra attività amministrativa in quanto rappresenta la principale palestra educativa. I nostri ragazzi, hanno tutto il diritto di usufruire di luoghi e spazi accoglienti e moderni. E noi – ha concluso -, di certo faremo la nostra parte”.