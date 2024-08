Festival Euromediterraneo di Altomonte: arrivano Rocco Papaleo e Jamal Ouassini

ALTOMONTE (CS) – Il teatro torna sabato prossimo, alle 21.30, al Costantino Belluscio con lo spettacolo di Rocco Papaleo “Divertissment”. «Un diario – spiega l’attore – che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora. Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che ti appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare». In scena con Papaleo, che è autore dello spettacolo insieme al regista Valter Lupo, c’è il pianista Arturo Valiante.

Lunedì 19 agosto, alle 18, l’appuntamento è al Chiostro dei domenicani dove si tengono gli incontri letterari organizzati da Maria Pina Iannuzzi, editrice de Le Pecore nere. Protagonista sarà Domenico Dara che presenterà il suo libro “Malinverno”.

Il giorno seguente, martedì 20 agosto alle 21 sempre nel Chiostro dei domenicani, c’è il grande ritorno ad Altomonte del maestro Jamal Ouassini con l’Ensemble Med.

“Encuentros” è un concerto che nasce dall’incontro tra musicisti di diversa estrazione musicale e provenienti da vari Paesi. Uno spettacolo ricco di suggestioni, un inno al Mediterraneo e alla sua ricchezza culturale, dal Maghreb alla Grecia, da Libano e Siria all’Andalusia. In onore della ricca tradizione mediterranea: liuto arabo, violino, qanoun, chitarra, percussioni e voci che si alternano tra il canto arabo, bizantino, andaluso.

Mercoledì 21 agosto, alle 18, nel Chiostro dei domenicani, nuovo appuntamento con i libri. Sarà la volta, infatti, di Alessia Antonucci che presenterà il suo “Radici con le ali”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.