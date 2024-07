Fagnano Castello: «migliorare il tratto della SP 270 in località Fuorilardo»

FAGNANO CASTELLO (CS) – Il segretario del circolo Pd di Fagnano, Natale Bellomusto, ha scritto alla Provincia, alla Regione e al MIT per chiedere di “migliorare enormemente la viabilità d’accesso al centro abitato di Fagnano Castello”. “In particolare – scrive – è urgente procedere ai lavori di allargamento della sede stradale del ponte viadotto ” Fuorilardo, ” SP 270 ex 533, in agro del comune di Fagnano Castello, che, di fatto, impedisce il normale transito a doppio senso.

“Sono continue le circostanze infatti, che vedono mezzi pesanti (tra questi autobus e camion) creare intasamenti e blocchi di traffico. La poca ampiezza del ponte qui menzionato, crea frequenti ingorghi e talvolta il blocco totale della circolazione degli automezzi, specialmente nei mesi estivi e non di meno nei periodi invernali con le avverse condizioni meteo”.

“Il ponte in queste condizioni è un vero e proprio collo di bottiglia e si oppone alle ipotesi di sviluppo e di crescita di Fagnano e dell’intero comprensorio, già interessato da un vistoso abbandono demografico. Rispetto a tale condizione è assolutamente necessario che le istituzioni competenti si facciano carico dell’annosa problematica, dimostrando concreta disponibilità e inserendo l’opera di sistemazione e allargamento del Ponte Fuorilardo nei relativi piani di intervento, utilizzando le somme previste anche dal PNRR”.