Fabrock a Roggiano Gravina: un concerto per ricordare Fabrizio, scomparso a 17 anni

ROGGIANO GRAVINA (CS) – Compie 10 anni il Fabrock, un evento unico nel suo genere che il 20 agosto dalle ore 21 si terrà come consuetudine a Roggiano Gravina, cuore pulsante della Calabria. Un appuntamento fisso dell’estate calabrese, quello dedicato a Fabrizio Puzzo, cittadino di Roggiano scomparso prematuramente nel 2006 a soli 17 anni. La decima edizione sarà un’occasione per onorare la sua memoria e celebrare i valori dell’amicizia e della comunità.

Nato dall’amore e dalla determinazione dei suoi migliori amici, il Fabrock è diventato un evento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono ricordare Fabrizio e condividere i valori che ha rappresentato. Con un programma ricco di musica, arte e cultura, l’evento mira a coinvolgere la comunità locale e a mettere in risalto le eccellenze calabresi.

“Questa decima edizione è un tributo sentito al nostro amico e a tutto ciò che rappresentava” ha dichiarato il Direttore artistico del Fabrock Mario Abate. “Roggiano Gravina non è solo un luogo geografico, ma un simbolo della resilienza, della passione e della solidarietà che caratterizzano la Calabria. Il Fabrock è il nostro modo di mantenere viva la sua eredità e di creare un legame ancora più forte con la nostra comunità”.

“L’evento non ha lo scopo di ricordare con tristezza e malinconia la persona di Fabrizio ma offrire al pubblico un evento musicale/artistico di qualità e sfruttare la musica come canale artistico per generare momenti di aggregazione sociale e culturale, il tutto in maniera autofinanziata a gratuita. Il FabRock 2024 rappresenta la decima edizione di uno degli eventi musicali più importanti della Valle dell’Esaro che negli anni scorsi ha dato vita, in una delle piazze storiche della cittadina di Roggiano Gravina, a un palco che ha visto artisti prestigiosi del calibro di Brunori Sas, Dimartino, Tolo Marton, Ricky Portera, Mario Schilirò, Bermuda Acoustic Trio, Bud Spencer Blues Explosion, Anthony Laszlo e tanti altri”.

FABROCK 2024 – Gli artisti che prenderanno parte all’evento

Altea all’anagrafe Altea Graziadio, giovanissima cantautrice calabrese (di origini roggianesi) porta avanti un progetto che nasce dall’esigenza di trasformare la musica della sua vita in musica della vita degli altri. Eclettica polistrumentista, anima dolce e personalità ricca di carisma, da Aprile 2023 ha iniziato a pubblicare singoli che vantano decine di migliaia di ascolti su spotify. A lei è affidato l’open act del FabRock 2024.

Kjummo, band stoner rock di origine cosentina, formata da Aldo D’Orrico (Al The Coordinator, Muleskinner Boys), Anthony W. Calabrese (N.I.A. Punx, The Blatters), Francesco De Napoli (La Fine, The Malgioglios). Vengono tutti e tre dai Miss Fräulein. DON’T WORRY, BE HEAVY, pronti ad incendiare il palco del FabRock 2024. Dj Set finale a cura di Vincenzo Severino.