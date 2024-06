Elezioni comunali, the day after: ecco tutti i sindaci rieletti in provincia di Cosenza

COSENZA – ‘The day after’: il giorno dopo lo scrutinio, a seggi chiusi e finita la tornata elettorale del weekend trascorso, la provincia di Cosenza fa incetta di sindaci riconfermati e molti sono quelli che oggi festeggiano anche il terzo mandato. Si conferma il ballottaggio a Montalto Uffugo tra Biagio Faragalli, che ottiene 6.085 voti ma si ferma poco il 50% e Mauro D’Acri che ottiene 5.262 voti pari al 42,43% mentre a Corigliano Rossano si riconferma con una vittoria schiacciante Flavio Stasi contro Pasqualina Straface. Sono invece 63 i comuni in provincia di Cosenza, con popolazione sotto i 15mila abitanti, chiamati al voto per rinnovare le amministrazioni comunali. In questi comuni dove si utilizza un sistema maggioritario per l’elezione del consiglio comunale contestualmente all’elezione del sindaco.

Tarsia: Roberto Ameruso conquista il terzo mandato con ‘Bene Comune’ con il 71,38% contro l’avversario Giuseppe Covucci ‘Tarsia Rinascita’ con il 28,62%

Spezzano Albanese: Fernando Nociti al secondo mandato vince con la lista ‘Impegno e Passione’ al 55,60% contro la sfidante Rosanna Cucci ‘Il Coraggio di cambiare’ al 44,40%

Trebisacce: dopo due legislature – fino al 2021 – torna alla guida Francesco Mundo che riacciuffa la poltrona con ‘Rinascita’ al 55,34% contro Maria Teresa Petta ‘Trebisacce per Trebisacce’ che perde con uno scarto di dieci punti (44,66%)

Altomonte: vittoria incontrasta di Giampietro Carlo Coppola che domina la scena con ‘Futuro Comune’ e una vittoria schiacciante all’84,42% contro Rosina D’Ambra che si ferma al 15,58% con la lista ‘Altomonte nel cuore’.

Aprigliano: Alessandro Porco al secondo mandato consecutivo si riconferma sindaco con ‘Presente e Futuro’ al 58,64% dei consensi contro Andrea Muto che ha guidato la lista ‘Insieme si può’ per il 41,36%.

Parenti: Donatella Deposito vince al secondo mandato consecutivo con la lista ‘Obiettivo Comune’ 784 voti – 51,95% e lascia indietro la competitor Emma Guarascio (Rinascere Insieme) al 48,05%

Frascineto: netta vittoria del sindaco uscente Angelo Catapano, riconfermato per la terza volta primo cittadino con 764 voti (58,72%). L’altra candidata, Raffaella Tamburi, ha ottenuto 454 voti, mentre Giovanni Rizzo ha conseguito 83 voti. Catapano, era sostenuto dal Partito Democratico, da Azione e da esponenti di gruppi civici.

Santo Stefano di Rogliano: Lucia Nicoletti (Uniti per unire), sindaca uscente, vince con 879 voti – 77,72% contro Vincenzo Simone (Sognatori moderati) fermo a quota 252 voti con il 22,28% dei voti.

Scigliano: terzo mandato di fila per Raffaele Pane (Lista Uniti per Scigliano) con 722 voti – 80,47% contro Nicole De Marco (Scigliano di tutti) che si è fermato a 141 preferenze pari al 19,53%.

Domanico: Gianfranco Segreti Bruno (Domanico bene comune) conquista la rielezione con 564 voti – 98,60% contro Vittorio Boschelli (Alternativa Sociale Italiana) che ha ottenuto solo otto voti.

Rose: Roberto Barbieri (Progetto per Rose) con 1.822 voti – 63,97% viene riconfermato sindaco contro Osvaldo Ferro (Per crescere insieme) che raggiunge il 36,03%.

Lattarico: Antonella Blandi (Democrazia, progresso e libertà) stravince e resta seduta sullo scranno del Municpio per il terzo mandato consecutivo con 1.959 voti – 96,41% contro l’avversaria Rosa Ruffolo (Lista Uniti) che perde fermando al 3,49%.

San Benedetto Ullano: Rosaria Amalia Capparelli (Impegno Comune) si insedia per la terza volta con 770 voti – 93,56% contro Rossano Gentile (Futuro).

Mottafollone: Romeo Basile (Il Grappolo), unico candidato, vince per il terzo mandato consecutivo dal 2019.

Rota Greca: Giuseppe De Monte (Insieme per Rota Greca) con

455 voti -69,47% viene premiato per la seconda volta dagli elettori contro Piero Lupo (Libertà e futuro) che si ferma al 30, 53%.

Laino Borgo: Riconferma per Mariangelina Russo (Il Paese che Vogliamo) con 989 voti – 92,00% contro Cristina – Donadio (Insieme di può) che ottiene 76 voti.

Civita: Tris per Alessandro Tocci (Idea Civita) con 307 voti – 54,92% contro Vincenza Cerchiara (Tradizione e futuro per Civita) che ottiene 247 voti e Gabriele Aronne (Alternativa Sociale Italiana) che raccoglie solo cinque voti.

Laino Castello: Giovanni Cosenza con 367 voti – 75,36% torna alla guida del Comune dopo cinque anni contro Francesco Russo (Uniti per Laino Castello) e Francesco Russo

(Uniti per Laino Castello).

Alessandria del Carretto: Domenico Vuodo (Impegno comune 2.0) 161 voti – 81,73% continuerà a essere il primo cittadino, dopo aver sconfitto Giuseppe Napoli

(Insieme per Alessandria) che si ferma a 36 voti.

Amendolara: Dopo 23 anni torna alla carica Maria Rita Acciardi (Alleanza per Amendolara) con 974 voti 52,71% conquistando la vittoria con 100 voti in più rispetto allo sfidante Antonio Calienni (Il coraggio di Cambiare).

Rocca Imperiale: Giuseppe Ranù (Rocca che cambia 3.0) con 1.403 voti – 62,11% si riconferma primo cittadino per il terzo mandato contro Ferdinando di Leo (Rocca nel cuore) che arresta la sua corsa con 574 voti di scarto.

San Giorgio Albanese: Gianni Gabriele al terzo mandato consecutivo si presenta con la sola lista Rinnovare per crescere e conquista 653 voti- 100,00%.

Montegiordano: Rocco Introcaso (Nuovo cammino per Montegiordano) si riconferma alla guida del Comune con 745 voti – 73% contro Mario Franchino (Uniti per Montegiordano) che si ferma a 322 voti e Domenico Rocco Acciardi (Obiettivo Montegiordano) che arriva terzo con 69 voti.

Santa Sofia d’Epiro: Un vero e proprio plebisco per Daniele Atanasio Sisca (Rilanciamo Santa Sofia) che viene riconfermato con 1.059 voti – 74,11% contro i 297 dello sfidante Gianfranco Ceramella (Insieme rinascita di Santa Sofia).

Santa Maria del Cedro: terzo mandato consecutivo per Ugo Vetere (Continuità e concretezza) che sorpassa Biagio Farace (Insieme per il futuro – 570 voti) con 2.705 voti – 82,60% .

Fiumefreddo Bruzio: Rosario Barone (Barone sindaco) ottiene la riconferma con 1.118 voti – 55,98% contro gli 879 consensi del suo avversario Paolo Pagnotta

(Fiumefreddo nel cuore)

Buonvicino: riconfermata la sindaca uscente Angelina Barbiero

(Continuità e futuro) con 856 voti – 57,10% contro Fioravante Magurno

(Buonvicino nel cuore) che si ferma a 643 voti.

Acquappesa: il sindaco uscente Francesco Tripicchio (Acquappesa Insieme) fa il bis con 473 voti – 42,54% contro Mauro Avolio (Liberamente Acquappesa – 320 voti) e Fernando Mancino (Siamo Acquappesa – 319 voti)

Bocchigliero: gli elettori riconfermano Alfonso Benevento con 421 voti – 57,44% contro Domenico Aggazio (La svolta – 312 voti).

Cervicati: Riconfermato l’unico in lista con Gioberto Filice (Cervicati vive) che ottiene 417 voti – 100,00%.

Firmo: bis per Giuseppe Bosco (Popolare Giglio) con 907 voti – 71,14% contro Vittorio Franco (Popolare Rinnova Firmo) scelto da 368 elettori.

Vaccarizzo Albanese: schiacciante vittoria del sindaco uscente Antonio Pomillo

(Liberamente) che vince con 435 voti – 86,65% contro Giorgio Scavello

(Civica per Vaccarizzo) che si ferma a 67 voti.

Santa Domenica Talao: riconferma per il sindaco uscente Alfredo Lucchesi con

315 voti – 38,51% contro i 266 voti di Luigi Blois (Insieme si cambia) e 237 voti per Salvatore Paolino (LiberaMente).

Caloveto: vince per la terza volta consecutiva Umberto Mazza

(Avanti per Caloveto) con 365 voti – 42,64% contro Francesco Salatino

(Libertà – 282 voti) e Giuseppe De Tommaso (La svolta buona – 209 voti).