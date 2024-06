Corigliano Rossano, Flavio Stasi verso la vittoria contro la Straface: «è il successo di una città unità»

CORIGLIANO-ROSSANO – Anche se manca ancora l’ufficialità, Flavio Stasi guiderà con un secondo mandato la terza città della Calabria. Il sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra, con il movimento 5 Stelle e alcune liste civiche, ha vinto nettamente il confronto con la sfidante Pasqualina Straface, sostenuta invece dal centrodestra. Stasi è partito subito forte e già quando erano state scrutinate poco più di 10mila schede aveva ottenuto 6.815 voti (64,42%) , contro i 3764 della sua avversaria (35,58%). Un successo netto e una volontà precisa da parte dei cittadini: continuità.

Stasi: “vince una città unita che guarda avanti”

Nonostante si attendano tutte le ufficialità del caso, Stasi è apparso raggiante per il risultato ottenuto “un successo – ha detto il sindaco rieletto – sotto il profilo numerico e di una città unita. Hanno provato diverse volte a disgregare, ma la città ha dimostrato di essere unita e coesa, una città che guarda avanti. Le persone hanno votato senza guardare la mia appartenenza politica. La gente ha visto quello che è stato fatto nonostante la pandemia che ha limitato molte opere, la vicinanza e la voglia di far crescere Corigliano-Rossano, senza fare valutazioni di carattere politico. Tantissimi non hanno nemmeno guardato la mia appartenenza politica ma il lavoro fatto. Ma il merito non è solo mio, ma di un gruppo di una squadra che è stata vicino alla gente e vuole farlo per altri cinque anni. Tantissime sfide ci attendono, la pandemia ha accorciato i tempi e del mio primo mandato. Non siamo riusciti nemmeno a mettere a terra la fusione ma abbiamo lavorato il doppio anche il triplo. Occhiuto? Mi relaziono con la Regione difendendo l’autonomia della mia città”.