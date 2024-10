Due nuove scosse di terremoto nel Cosentino: magnitudo 3.0. Epicentro tra Mangone e Cellara

COSENZA – Non si arresta lo sciame sismico che sta interessando la zona del Savuto dove, ieri, si è registrato un sisma di magnitudo 3.7 avvertito in diverse zone della regione. Due nuove scosse di terremoto di magnitudo 3.0 sono state registrata alle 11:48 e alle 11:51 dall’INGV ad una profondità di 19 e 20 km. Mentre altre due di magnitudo 2.8 si sono verificate alle 11:45 e alle 12:00. Sisma avvertito nuovamente in tutta l’area urbana, anche a Cosenza e Rende. Epicentro ancora una volta localizzato tra i comuni di Mangone e Cellara.

Sciame sismico nel Savuto: 7 scosse nella notte, 5 questa mattina

Nessun ferito e nessun danno per fortuna, ma c’è un pò di preoccupazione tra la popolazione dei comuni interessati per lo sciame sismico che dalla serata di ieri sta interessando la provincia di Cosenza. Le scosse, sette in tutto, tra le 20:51 e le 22:08, sono state registrate cinque a Cellara e due a Mangone, nell’entroterra cosentino. Il sisma più intenso, con una magnitudo di 3.7, è stato quello delle 20:51 che si é verificato nel territorio di Cellara e che è stato avvertito in buona parte della Calabria.

Le altre scosse, invece, hanno avuto una magnitudo tra 2.7 e 2. Qualche persona, in particolare a Cellara, che ha una popolazione di circa cinquecento abitanti, ha deciso di trascorrere la notte in auto nel timore di altre possibili scosse. Questa mattina altre Cinque scosse quattro localizzate a Cellara una a Mangone: la prima di magnitudo 2.1 poi due di magnitudo 2.8 e due consecutive di magnitudo 3.0 tra le 11:48 e le 11:51.